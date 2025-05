VR: Motociclista é flagrado em alta velocidade, na contramão e com CNH vencida

Guardas municipais de Volta Redonda removeram nesse domingo (dia 11), ao depósito público, uma motocicleta Honda CG Titan 160cc que era conduzida por um homem com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida. O caso ocorreu na Avenida Dauro Peixoto Aragão, no bairro Três Poços, nas proximidades do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), após o condutor ter sido flagrado em alta velocidade.

Os agentes realizavam um patrulhamento quando perceberam dois homens em uma moto trafegando de forma imprudente, em alta velocidade. Antes de ser abordado pelos agentes em motos-patrulhas, o condutor cometeu diversas infrações de trânsito, colocando em risco a segurança da via, que estava movimentada devido à realização de uma prova de concurso público nas proximidades. Além da habilitação vencida e do excesso de velocidade, o condutor cometeu uma série de infrações de trânsito, como avançar o sinal vermelho, conduzir pela contramão, uso de acostamento, conversão ilegal e usava chinelos – calçado inadequado para guiar uma moto, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O passageiro não utilizava capacete.

Diante dos fatos, os guardas municipais lavraram os autos de infração cabíveis e a motocicleta foi removida ao depósito público municipal. O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, parabenizou a ação dos guardas municipais, que vêm atuando com o intuito de garantir o cumprimento das leis de trânsito e a preservação da vida.

“A ação da Guarda Municipal demonstra a importância das nossas fiscalizações em situações que comprometem a segurança pública de Volta Redonda, garantindo que as leis de trânsito sejam respeitadas, mas acima de tudo a preservação da vida. Infelizmente, estamos diante de várias situações de imprudência que são flagradas pelos agentes de segurança diariamente. A nossa parte temos feito, mas é preciso que as pessoas tenham consciência da gravidade desses atos”, disse Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop.