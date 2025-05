PF, MPF e Polícia Civil deflagram operação para combater a fabricação clandestina de cigarros, na Zona Norte do Rio

A Polícia Federal – em ação conjunta com a Polícia Civil, através da FICCO/RJ, e com o Ministério Público Federal, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) – deflagrou na manhã desta segunda-feira (dia 12) uma operação com o objetivo de desmantelar a fabricação clandestina de cigarros no estado do Rio de Janeiro.

Na ação, os policiais tiveram êxito em localizar uma fábrica clandestina de cigarros paraguaios falsificados em Vigário Geral, bairro na Zona Norte do Rio de Janeiro. Durante as diligências, cinco homens foram presos em flagrante, todos suspeitos de atuarem como gerentes e supervisores da fabricação ilegal.

O local, que operava em pleno funcionamento, abrigava 22 trabalhadores de origem paraguaia submetidos a condições análogas à escravidão, que foram resgatados durante a operação. A estrutura possuía alta capacidade de produção e era responsável pela distribuição dos cigarros em todo o estado do Rio de Janeiro.

Após os procedimentos de praxe, os presos e os estrangeiros resgatados foram encaminhados à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro para a lavratura dos autos de prisão em flagrante e demais procedimentos. Os materiais e equipamentos apreendidos durante a ação serão levados ao Depósito da Receita Federal, onde serão acautelados e submetidos à perícia e demais formalidades.

Foto: Divulgação