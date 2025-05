Serra das Araras: CCR RioSP já realizou 52 dos 200 desmontes de rochas previstos para 2025

A CCR RioSP informa que continuam as atividades de desmonte de rochas para a construção das novas pistas de subida e de descida da Serra das Araras, na Via Dutra. Os serviços estão programados para acontecer nesta semana na terça-feira (dia 13), quarta-feira (dia 14) e quinta-feira (dia 15). As detonações acontecem sempre das 13h às 15h, com o fechamento da pista de subida da Serra das Araras na altura do km 225, em Paracambi. Durante as atividades a pista no sentido Rio de Janeiro da Serra das Araras permanece operando normalmente.

Para esse ano, deverão ser realizados cerca de 200 desmontes de rochas para avanço das obras de construção das novas pistas de subida e de descida da Serra das Araras. Até agora já foram realizadas 52 intervenções de desmontes.

A concessionária reforça a importância de respeitar a sinalização implantada no local e o limite de velocidade. Em caso de dúvidas, o cliente pode obter outras informações pelo telefone 0800 017 35 36, APP CCR Rodovias, WhatsApp (11) 2795-2238 ou ainda pelo site www.ccrriosp.com.br.

Foto: Divulgação/CCR RioSP