Caminhão invade casa em Porto Real após motorista sofrer mal súbito; imóvel corre risco de desabamento

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou três acidentes nesta terça-feira (dia 13) em trechos da Rodovia Presidente Dutra, na região Sul Fluminense. O mais grave ocorreu no km 302, em Porto Real, onde um caminhão invadiu uma residência após o motorista sofrer um mal súbito.

De acordo com a PRF, o condutor perdeu o controle da direção, colidiu contra um veículo de uma empresa de telefonia e, em seguida, avançou sobre o imóvel, que teve parte da estrutura comprometida. Dois funcionários da empresa sofreram lesões leves e foram encaminhados para o Hospital de Emergência de Resende.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) e a Defesa Civil foram acionados e estiveram no local. A orientação das equipes foi para que o caminhão não fosse removido de imediato, diante do risco de desabamento da casa.

Além deste caso, outros dois registros de acidentes ocorreram em Itatiaia, também na Via Dutra. No km 318, uma kombi branca teve um princípio de incêndio, mas a situação foi controlada sem necessidade de intervenção da PRF. Já no km 329, houve relato de incêndio em um veículo de passeio. As circunstâncias ainda estão sendo apuradas.

Não há informações sobre feridos nos três casos até o momento. Esta notícia poderá ser atualizada a qualquer momento.

Foto: Divulgação/PRF