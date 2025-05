Morre Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, aos 89 anos

José “Pepe” Mujica, ex-presidente do Uruguai e uma das figuras políticas mais emblemáticas da América Latina, morreu nesta terça-feira (dia 13), aos 89 anos. A morte foi confirmada pelo atual presidente uruguaio Yamandú Orsi, afilhado político de Mujica, que prestou homenagem em suas redes sociais: “Obrigado por tudo o que você nos deu e por seu profundo amor por seu povo”.

Mujica lutava contra um câncer no esôfago, diagnosticado em abril de 2024. Na ocasião, ele revelou em coletiva de imprensa que seu estômago estava “muito comprometido” e que seu quadro de saúde era agravado por uma doença autoimune que afetava os rins, tornando inviáveis tratamentos como quimioterapia ou cirurgia. Em janeiro de 2025, ele declarou publicamente que a doença havia se espalhado pelo corpo e pediu que respeitassem seu silêncio.

Ainda não foi divulgada a causa oficial da morte.

Nascido em 20 de maio de 1935, em Montevidéu, Mujica teve uma trajetória marcada por resistência, coerência e uma vida pública voltada aos mais humildes. Em 2010, foi eleito presidente do Uruguai. Em seu governo (2010–2015), focou em áreas como educação, segurança, meio ambiente e energia. Sob sua liderança, o país aprovou leis progressistas como a legalização do aborto, do casamento homoafetivo e da maconha — que colocaram o Uruguai em destaque no cenário internacional.



Foto: Sofia TORRES / AFP