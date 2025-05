Guarda Municipal de Barra Mansa apreende motocicleta em situação irregular no Verbo Divino

Durante patrulhamento preventivo e ostensivo na manhã desta terça-feira (dia 13), no bairro Verbo Divino, agentes da Guarda Municipal de Barra Mansa realizaram a apreensão de uma motocicleta que apresentava várias irregularidades.

O veículo estava estacionado de forma irregular na Avenida Verbo Divino, sobre a marca de canalização viária, o que está em desacordo com o Art. 181, inciso IX do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), que trata sobre estacionamento sobre marcas de canalização. Além disso, foi constatado que o veículo se encontrava sem placa de identificação, o que fere o Art. 230, inciso I do CTB, e apresentava escapamento adulterado, gerando poluição sonora, conforme preconiza o Art. 230, inciso XI do mesmo código.

Diante das irregularidades visíveis, os inspetores de plantão, GM 1ª Classe Moreira e GM Witalo, realizaram a verificação da numeração do chassi e do motor por meio do sistema integrado. Eles constataram que ambos os números conferem com os dados de uma motocicleta nunca emplacada, o que caracteriza o descumprimento do Art. 120 do CTB, que exige o registro e licenciamento do veículo antes de sua circulação.

O comandante da Guarda Municipal de Barra Mansa, Paulo Sérgio Valente, contou que, como não havia condutor nas proximidades no momento da abordagem, não foi possível a lavratura de autuação pessoal e identificação de possível proprietário no local. “A motocicleta foi levada para o pátio da Guarda Municipal, no Parque da Cidade, para as devidas providências administrativas e posterior comunicação aos órgãos competentes”, informou Valente.

Foto: Divulgação