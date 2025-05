Suspeitos de tráfico tentam fugir da polícia e são presos após invadirem escola em Volta Redonda

Uma ação integrada realizada nesta terça-feira (dia 13), envolvendo a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), terminou na prisão de dois suspeitos de tráfico de drogas, de 21 e 22 anos, no bairro Dom Bosco. A dupla tentou escapar de uma abordagem invadindo uma escola municipal, mas acabou detida após um cerco policial. As aulas não foram afetadas.

Os suspeitos entraram na unidade de ensino após avistarem policiais do serviço reservado e, temendo serem abordados, fugiram pulando um muro, entrando na escola. Como a unidade de ensino é monitorada por câmeras do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), foi possível ver o momento em que os homens invadiram a unidade e um policial aparece logo atrás. Mesmo em perseguição, o agente de segurança caminha de forma tranquila e sem nenhum alarde.

Após troca de informações entre as forças de segurança, um cerco foi realizado no local. Ao perceberem que estavam cercados pela Polícia Militar e Guarda Municipal, os suspeitos tentaram fugir pelo telhado da escola, mas acabaram detidos.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, valorizou a importância do trabalho integrado entre as forças de segurança e destacou que a ação priorizou a integridade de profissionais e estudantes.

“É mais uma ação que demonstra a importância do trabalho integrado entre as forças de segurança, onde mostramos que não existe a certeza da impunidade em Volta Redonda. Adotamos todas as medidas para minimizar a exposição das crianças ao risco, já que a segurança dos alunos e profissionais da educação estava em primeiro lugar. Parabéns a todos os agentes de segurança, que foram cirúrgicos na ação”, disse.

Os suspeitos foram detidos e conduzidos à 93ª Delegacia de Polícia, onde permaneceram presos.

Foto: Divulgação/Semop.