Suspeito de intimidar moradores de Volta Redonda via WhatsApp será investigado pela Polícia Civil

Policiais civis da 93ª DP (delegacia de Volta Redonda) cumpriram nessa segunda-feira (12) um mandado de busca e apreensão nos endereços de um suspeito de intimidar moradores de Volta Redonda via WhatsApp. O homem, que está em prisão domiciliar, é acusado de enviar mensagens ameaçando pessoas que teriam denunciado práticas criminosas. Durante a ação da Polícia Civil, que contou com o apoio de profissionais da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), o celular do suspeito foi apreendido, além de uma pequena quantidade de maconha.

Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Volta Redonda, com intuito de verificar se o suspeito possuía ou não algum envolvimento com o tráfico de drogas. A ação ocorreu após as vítimas serem surpreendidas com mensagens de texto contendo ameaças e procurarem a Semop. Medidas foram adotadas pela secretaria e as investigações tiveram início. Após o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, a Polícia Civil vai prosseguir com a investigação.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância da integração entre as forças de segurança do município, que contribuem para um aumento da confiabilidade da população e consequentemente uma menor sensação de impunidade.

“A integração entre todas as forças de segurança, com o apoio incondicional da população de bem, tem sido essencial para o sucesso da segurança pública de Volta Redonda. Gostaria de destacar também a atuação do delegado, doutor Vinícius Coutinho, que tem sido um grande parceiro, solucionando, inclusive, fatos que parecem simples, mas que a eles é dada a devida importância por conta da aflição do cidadão. Isso aumenta a confiança da população, que a cada dia participa cada vez mais das ações da segurança pública. Logicamente que nós trabalhamos para que o crime não ocorra, mas caso ele aconteça, trabalhamos ainda mais para que não exista a certeza da impunidade, como foi nesse caso”, afirmou, Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop