Esquadrão de Aço treina no Aero de olho no confronto contra o Amazonas

O Volta Redonda segue sua preparação para a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Na manhã desta quarta-feira (dia 14), a equipe realizou atividades no Centro de Treinamento Oscar Cardoso, localizado no bairro Aero, em Volta Redonda.

O próximo desafio será na segunda-feira (dia 19), às 19h, no Estádio Raulino de Oliveira, diante do Amazonas. A partida marcará mais um compromisso importante do Esquadrão de Aço na competição nacional.

Sob o comando do técnico Rogério Corrêa, o elenco participou de treinos em campo reduzido, com foco na parte técnica e tática, visando ajustar detalhes importantes para a sequência da Série B.

