Delegacia de Capturas prende integrante do TCP e apreende fuzil e 10 kg de cocaína em Volta Redonda

Uma ação da Delegacia de Capturas (DC – Polinter) resultou, nesta quarta-feira (dia 14), na prisão de um integrante da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda. Além da prisão, os agentes apreenderam um fuzil Colt calibre 5.56, uma pistola turca CANIK 9mm e aproximadamente 10 kg de cocaína.

De acordo com a Polícia Civil, os criminosos reagiram à presença dos agentes e efetuaram disparos de arma de fogo. Na fuga pelas vielas da comunidade, abandonaram armamentos e drogas, além de um radiocomunicador. Um dos suspeitos, que portava a pistola turca devidamente municiada, foi capturado após breve perseguição.

A operação foi coordenada pelo delegado Renato Bezerra Carvalho. Com a apreensão desta quarta-feira, sobe para cinco o número de armas retiradas de circulação pela DC – POLINTER em Volta Redonda nas últimas semanas.

As investigações continuam para identificar e responsabilizar os demais integrantes do grupo criminoso que atua na região. Segundo a Polícia, o preso já possuía antecedentes por lesão corporal e era investigado por envolvimento em um homicídio ocorrido em 2001, no município de Resende.