Homem é preso por tentativa de homicídio em Angra dos Reis

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam um homem, nesta quarta-feira (dia 14), por espancar um homem até deixá-lo em coma. Ele foi preso no Centro de Angra dos Reis.

De acordo com os agentes, o homem e um outro comparsa, já preso, espancaram um homem no último sábado (10/05). A vítima foi encontrada na rua, desacordada, e com sérios ferimentos concentrados na cabeça e rosto. A investigação apontou a motivação do crime seria em função de desentendimentos entre os envolvidos no momento na compra de drogas.

Os autores foram identificados sendo o primeiro, preso na terça (dia 13), e nesta quarta, o segundo autor foi detido. Ele possui histórico criminal de envolvimento como autor em um homicídio ocorrido na cidade de Valença. Segundo os policiais, tratando-se de pessoa de comportamento agressivo e dissimulado. Contra eles os agentes cumpriram mandado de prisão temporária por tentativa de homicídio.