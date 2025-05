Velório de Divaldo Franco, um dos maiores nomes do espiritismo no Brasil, será nesta quarta-feira

Será velado nesta quarta-feira (dia 14), das 9h às 20h, no ginásio da Mansão do Caminho, em Salvador (BA), o corpo do médium e líder espírita Divaldo Franco, que morreu na noite de terça-feira (dia 13), aos 98 anos. O sepultamento está marcado para quinta-feira (dia 15), às 10h, no Cemitério Bosque da Paz, no bairro Nova Brasília.

Divaldo faleceu por falência múltipla dos órgãos, após enfrentar problemas de saúde desde 2023, incluindo um câncer na bexiga. Mesmo com as limitações físicas, seguiu lúcido até os últimos dias.

Reconhecido como um dos maiores nomes do espiritismo no Brasil, Divaldo Franco foi autor de mais de 260 livros, com mais de 10 milhões de exemplares vendidos e traduções em 17 idiomas. Também era conhecido por suas palestras: foram mais de 20 mil conferências em 2.500 cidades e 71 países.

Fundador da Mansão do Caminho, ao lado de Nilson de Souza Pereira, Divaldo transformou o local em um dos maiores centros socioeducacionais do país. Com mais de 80 mil metros quadrados e cerca de 50 edificações, o complexo atende milhares de pessoas com creches, escolas, cursos profissionalizantes, atendimento médico e outras ações sociais. O trabalho desenvolvido ali impactou diretamente a vida de milhares de famílias em situação de vulnerabilidade.

Divaldo também ficou marcado por seu trabalho humanitário: adotou mais de 650 crianças que cresceram nas antigas casas-lares da Mansão do Caminho, onde era carinhosamente chamado de “Tio Divaldo”.

A cerimônia de despedida deve reunir admiradores, seguidores da doutrina espírita e personalidades que acompanham e reconhecem a importância de sua obra espiritual e social.

