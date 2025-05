Volta Redonda abre inscrições para o ‘Caravana + Qualifica Rio’

Volta Redonda vai receber o projeto “Caravana + Qualifica Rio”, uma iniciativa que visa à qualificação profissional e à inserção das mulheres no mercado de trabalho. Com cursos gratuitos e variados, o projeto tem como foco principal as mulheres a partir de 16 anos, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade, com prioridade para vítimas de violência.

O “Caravana + Qualifica Rio” será realizado através de uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda, o Governo Federal, a Unirio e o Ibra-Tec. O projeto tem o apoio das secretarias municipais de Assistência Social (Smas), de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) e da Juventude (Sejuv).

A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, ressaltou a importância do projeto para Volta Redonda. “A qualificação profissional é um dos pilares mais importantes para a transformação da vida das mulheres, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade. O ‘Caravana + Qualifica Rio’ oferece uma oportunidade real de inserção no mercado de trabalho, com cursos gratuitos e de qualidade. Estamos muito felizes em trazer essa iniciativa para nossa cidade, pois sabemos que, quando uma mulher é empoderada, toda a sua família se beneficia. Convidamos todas as mulheres de Volta Redonda a aproveitarem essa oportunidade e se capacitarem para um futuro melhor. A prefeitura está comprometida em apoiar cada uma de vocês nessa jornada de transformação”, destacou a secretária.

A secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), Glória Amorim, enfatizou a importância dessa capacitação para jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade, vítimas de violência doméstica e familiar.

“Fico feliz e considero um benefício muito bom para o município de Volta Redonda ser contemplado com este projeto voltado para as mulheres, através dessa parceria. O projeto é uma ferramenta que vem auxiliar as mulheres na conquista de autonomia financeira, abrindo portas para outras profissões de geração de rendas. É preciso destacar que houve até uma preocupação com as mulheres que têm filhos menores e que não saberiam com quem deixar os filhos pequenos, criando um espaço reservado para elas deixarem seus filhos com segurança”, concluiu Glória Amorim.

Já o secretário da Juventude de Volta Redonda, Munir Francisco Filho, reforçou a importância do projeto. “A ‘Caravana + Qualifica Rio’ é uma grande chance para as mulheres de Volta Redonda que querem se capacitar, empreender e conquistar sua independência financeira. São cursos práticos, com certificado, pensados para quem quer aprender uma nova habilidade e transformar isso em renda. Nosso papel, como Poder Público, é abrir caminhos, e esse é um deles. Se você tem vontade de crescer, de começar seu próprio negócio ou de melhorar sua atuação no mercado, essa é a hora. Aproveite essa oportunidade.”

Inscrições

As inscrições para o “Caravana + Qualifica Rio” podem ser feitas até esta sexta-feira, dia 16 de maio, nos seguintes locais: Centros de Referência de Assistência Social (Cras); Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) – Rua Antônio Barreiros, 120, Bairro Nossa Senhora das Graças; Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) – Avenida Paulo de Frontin, 457, Sala 102, Aterrado (ao lado do Sebrae); Centro Oportunizar – Rua 16, 245, Vila Santa Cecília; e na sede da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) – Rua Antônio Barreiros, nº 232, no bairro Nossa Senhora das Graças, ou pelo telefone 3511-3555.

Cursos e aulas gratuitas

As aulas acontecerão na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, localizada na Vila Santa Cecília, de 19 a 30 de maio de 2025. A programação de cursos abrange áreas essenciais para o desenvolvimento profissional das participantes, com destaque para empreendedorismo, inclusão digital e outras opções de capacitação focadas em empregabilidade. Os cursos serão realizados em um único dia e os participantes poderão escolher o tema do curso conforme sua disponibilidade. A agenda será a seguinte.

– Segundas-feiras: Empreendedorismo;

– Terças-feiras: Empreendedorismo para Delivery;

– Quartas-feiras: Maquiagem;

– Quintas-feiras: Trança;

– Sextas-feiras: Inclusão Digital.

Cada curso será concluído com a entrega de certificados da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), agregando valor à formação das participantes.

Infraestrutura e benefícios

Durante o evento, os participantes contarão com lanche. Além disso, para as mães com filhos pequenos, haverá espaço kids disponível, proporcionando um ambiente acolhedor e acessível para todas.

A carreta-escola ficará estacionada na Praça Rotary, ao lado da Biblioteca Municipal, das 9h às 18h, com pausa para o almoço das 12h às 13h.

Sobre o Projeto Qualifica Rio

O Qualifica Rio é uma iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que busca qualificar mulheres, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade, para aumentar suas chances de empregabilidade e promover a inclusão social. Através de cursos de capacitação em diversas áreas, o projeto contribui para o fortalecimento da autonomia feminina e a promoção da igualdade de oportunidades.

Fotos de divulgação – Secom/PMVR.