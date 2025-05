Jovem é morto a tiros no bairro Água Limpa, em Volta Redonda

A Polícia Civil investiga um homicídio ocorrido no fim da noite da quarta-feira (dia 14), em Volta Redonda. O crime ocorreu na Rua Rio Paraíba, no bairro Água Limpa, onde um jovem de 19 anos foi encontrado morto com marcas de tiros.

Policiais militares foram acionados após moradores relatarem disparos de arma de fogo na região. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o rapaz já sem vida, caído na via pública. Próximo ao corpo, foram recolhidas duas tiras de maconha, o que pode indicar uma possível ligação com o tráfico de drogas, embora nenhuma linha de investigação tenha sido confirmada oficialmente até o momento.

A área foi isolada para o trabalho da perícia criminal. Em seguida, o corpo foi removido pelos bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Três Poços.

Até o momento, não há informações sobre a autoria ou motivação do crime. O caso será investigado pela 93ª DP (Volta Redonda).