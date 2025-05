Trio é detido em operação contra o tráfico de drogas em Barra do Piraí; dois têm passagens por homicídio

Três jovens, com idades entre 16 e 22 anos, foram detidos na noite de quarta-feira (dia 14), durante uma operação da Polícia Militar no bairro Areal, em Barra do Piraí. A ação teve início após uma denúncia anônima que apontava intensa movimentação relacionada ao tráfico de drogas na região.

De acordo com a PM, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Setor Bravo flagraram dois dos suspeitos — de 16 e 20 anos — vendendo entorpecentes a usuários que chegavam ao local. Ao perceberem a aproximação dos policiais, ambos tentaram fugir, mas foram cercados. Um deles chegou a invadir uma residência antes de ser capturado.

Durante a abordagem, foram apreendidos 68 invólucros de maconha (totalizando 235 gramas), além de 30 sacolés de crack (45 gramas), R$ 30 em dinheiro e um celular bloqueado. Um terceiro jovem, de 22 anos, também foi abordado portando dois invólucros de erva seca prensada.

Os três foram levados para a 88ª DP (Barra do Piraí). O menor de idade precisou ser atendido no Polo de Emergência após ferir o pé durante a tentativa de fuga, sendo liberado em seguida. Segundo a Polícia Civil, os dois suspeitos flagrados com maior quantidade de entorpecentes foram autuados por tráfico e associação para o tráfico, conforme os artigos 33 e 35 da Lei de Drogas (Lei 11.343/06), permanecendo presos na carceragem da unidade. O terceiro envolvido foi autuado por posse para consumo próprio e liberado após prestar depoimento.

Todos os três envolvidos já possuíam antecedentes criminais. O jovem de 22 anos acumula passagens por tráfico de drogas e homicídio. O rapaz de 16 anos também possui um histórico extenso, com anotações por tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídio e posse de entorpecentes para consumo. Já o jovem de 20 anos tem registros por lesão corporal e posse de drogas para uso pessoal.

Foto: Divulgação