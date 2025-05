Policiais Civis e Militares cumprem mandados de busca e apreensão em operação contra o tráfico no bairro Boa Sorte

Policiais Civis da 90ª Delegacia de Polícia, coordenados pelo delegado Bruno Gilaberte, realizam na tarde desta quinta-feira (dia 15) uma operação para cumprir mandados judiciais de busca e apreensão em um imóvel localizado na Rua 5, no bairro Boa Sorte.

No local, com o apoio do Grupamento de Ações Táticas II (GAT II) do 28º Batalhão de Polícia Militar, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9 mm e entorpecentes, entre eles maconha e cocaína, cuja quantidade ainda será contabilizada. Durante a ação, três homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram detidos e estão sendo conduzidos à sede da 90ª DP.

Foto: Divulgação