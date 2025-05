Veículo em chamas causa lentidão na Dutra, em Itatiaia

Um veículo pegou fogo na tarde desta quinta-feira (dia 15), causando transtornos aos motoristas que trafegavam pela Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. O incidente aconteceu na pista sentido São Paulo. O motorista abandonou o veículo no local.

Segundo informações a Polícia Rodoviária Federal, devido ao incêndio, o congestionamento chegou a 5 quilômetros de extensão.

Imagens recebidas pela Folha do Aço mostram uma densa fumaça escura se espalhando pela rodovia, dificultando a visibilidade dos motoristas.

Outros acidentes registrados nesta quinta-feira

Além desse caso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou outros dois acidentes ocorridos nas primeiras horas do dia. Por volta das 2h da madrugada, um caminhão carregado com laranjas tombou na altura do km 226, na descida da Serra das Araras, sentido Rio de Janeiro. O motorista foi socorrido com ferimentos, mas não há informações sobre seu estado de saúde.

Mais tarde, por volta das 6h, um motociclista sofreu uma queda no km 311 da Dutra, também no sentido Rio. Ele foi socorrido e levado ao Hospital de Emergência de Resende.

Foto: Reprodução/Redes Sociais