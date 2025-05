Homem é preso por furto e dano ao Hospital do Olho de Barra Mansa

Um homem de 39 anos foi preso por furto e dano às futuras instalações do Hospital do Olho, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. Câmeras de segurança flagraram o suspeito rondando o local antes de quebrar uma porta de vidro para acessar o interior da unidade, localizada na Avenida Tenente José Eduardo, ao lado do Hospital da Mulher, e subtrair ferramentas e equipamentos.

O crime aconteceu na noite de domingo (dia 18). Após análises das imagens de monitoramento, o suspeito foi localizado durante patrulhamento de rotina da Guarda Municipal na tarde desta segunda-feira (dia 19), próximo à Ponte Nilo Peçanha, no mesmo bairro.

Ao ser abordado e conduzido à delegacia, o homem confessou o crime e informou onde teria escondido um carrinho de mão que seria fruto do crime. Após suas coordenadas, a guarnição da Guarda Municipal encontrou o objeto sob a ponte Nilo Peçanha. Entre os itens subtraídos que ele já teri repassado estavam ferramentas como pá, enxada e makita.

“Nosso Hospital dos Olhos está em fase final de construção. Infelizmente esse indivíduo quebrou a porta de blindex e danificou outra, gerando esse prejuízo ao nosso município, infelizmente. Antes, inclusive, ele entrou no Hospital da Mulher, fez uma cena para certificar que estava tudo tranquilo e cometeu esse crime absurdo. Mas a resposta das nossas forças de segurança foi rápida, em especial da nossa Guarda Municipal, que localizou o indivíduo”, explicou o prefeito Luiz Furlani, aproveitando para parabenizar o trabalho da Guarda junto às Polícias Civil e Militar.

O caso foi registrado na 90ª DP, para onde o homem foi levado e permaneceu detido.

Foto: Divulgação