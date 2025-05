Corpo carbonizado é encontrado dentro de carro incendiado em estrada de terra em Valença

Um corpo completamente carbonizado foi encontrado dentro de um carro incendiado, na manhã desta segunda-feira (dia 19), em uma estrada de terra localizada a cerca de 100 metros da RJ-153, na localidade de Santa Isabel, em Valença. O veículo, possivelmente um Peugeot, estava abandonado próximo à Estrada da Cardosia, uma região de difícil acesso e sem câmeras de vigilância.

A ocorrência foi atendida por policiais da 3ª Companhia do 10° BPM após serem acionados por moradores por volta das 10h40. Segundo relatos de populares, o fogo teria ocorrido entre 4h e 5h da manhã.

De acordo com o boletim da Polícia Militar, o corpo estava irreconhecível devido ao estado de carbonização, o que impossibilitou a identificação da vítima no local, bem como a confirmação do modelo e placa do carro. A Polícia Civil também foi acionada e uma perícia foi realizada.

Há a possibilidade de que a vítima possa ser o suspeito de ter cometido um homicídio na mesma localidade no dia anterior. No entanto, a identidade só poderá ser confirmada após a análise dos restos mortais no Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda, para onde o corpo foi levado.

O caso foi registrado na 91ª DP (Valença) e segue sob investigação.

Foto: Divulgação