Voltaço pressiona, mas só empata com o Amazonas no Raulino

Na luta para sair da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda voltou a tropeçar diante de sua torcida. Em jogo válido pela 8ª rodada, na noite desta segunda-feira (dia 19), o Esquadrão de Aço ficou no empate por 1 a 1 com o Amazonas, no Estádio Raulino de Oliveira. O resultado foi frustrante para o time comandado por Rogério Corrêa, que dominou a maior parte da partida, mas só conseguiu o gol de empate nos acréscimos, com Matheus Lucas.

Mesmo jogando em casa e com um jogador a mais durante todo o segundo tempo — após a expulsão de Luan Silva, autor do gol do Amazonas —, o Voltaço teve dificuldades para furar o bloqueio defensivo do adversário. A equipe até balançou as redes duas vezes: uma com Hyuri, que teve o gol anulado pelo VAR por toque de mão, e outra com Matheus Lucas, já nos acréscimos, que decretou o empate.

Apesar do esforço, o resultado mantém o Volta Redonda em situação delicada na tabela: com seis pontos, segue na 17ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento. Já o Amazonas, que continua sem vencer na Série B, permanece na lanterna com apenas quatro pontos conquistados.

O próximo compromisso do Voltaço será sábado (dia 24), contra o Remo, fora de casa.

