Exclusivo: Polícia Federal prende mega traficante foragido na Rodoviária de Volta Redonda

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta terça-feira (dia 20), um dos alvos mais procurados de uma grande operação coordenada pelo Grupo de Investigações Sensíveis (GISE), de São Paulo. O homem, apontado como um mega traficante, foi capturado em um dos guichês da Rodoviária de Volta Redonda, em uma ação conjunta entre as polícias Federal, Civil e Militar.

Segundo informações obtidas com exclusividade pela Folha do Aço, o criminoso havia conseguido escapar momentos antes de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizada na Rodovia Presidente Dutra. Ele viajava em um ônibus da empresa Catarinense e fugiu com o apoio de um táxi pelo Posto Estrela Graal, em Queluz (SP).

Após o veículo ser identificado pela PRF, os agentes entraram em contato com o taxista, que foi reticente sobre os detalhes da corrida. O que se sabe até o momento é que o passageiro foi deixado em uma residência e que, logo em seguida, ele teria embarcado em um Chevrolet Prisma prata.

A movimentação do foragido passou a ser minuciosamente acompanhada por meio das Estações Rádio Base (ERBs), sistema que permite o rastreamento de sinal de celular. Esse monitoramento levou os agentes até a Rodoviária de Volta Redonda, onde o criminoso foi finalmente localizado e preso.

Ele está, neste momento, sob custódia na Delegacia da Polícia Federal em Volta Redonda.

Mais informações a qualquer momento.