Vídeo sobre interdição da RJ-127 gera confusão: Serra das Araras não será fechada

Um vídeo divulgado em redes sociais e grupos de WhatsApp causou confusão entre moradores da região ao anunciar o fechamento de uma serra para movimentação de cargas pesadas durante seis dias. Apesar de a informação estar correta, a comunicação não deixou claro o nome da rodovia, por isso, muitos entenderam que se tratava da Serra das Araras, atualmente em obras, o que não é o caso.

Na verdade, a interdição mencionada no vídeo refere-se à RJ-127, na altura da Serra de Paracambi, que ficará totalmente fechada de terça-feira (dia 20) até domingo (dia 25) para a montagem de uma nova ponte de 150 metros no trecho. A estrutura vai substituir parte da via que foi destruída por deslizamentos durante o período de chuvas.

Durante o período, o sistema Pare e Siga será suspenso e o trânsito estará bloqueado nos dois sentidos. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), a medida é necessária por questões de segurança, já que o serviço exige o uso de maquinário de grande porte e caminhões pesados para o transporte das vigas.

Rotas alternativas

Com a interdição da Serra de Paracambi, o DER orienta os motoristas a utilizarem como alternativas:

BR-116 (Via Dutra) e RJ-125, passando pela RJ-121 até a RJ-127, em Vassouras;

e RJ-125, passando pela RJ-121 até a RJ-127, em Vassouras; Ou seguir pela Serra das Araras, utilizando a RJ-145, em Piraí, até a RJ-133, em Mendes.

Obras de recuperação

Além da nova ponte, o DER-RJ executa obras de contenção de encostas em 22 pontos entre Paracambi e Mendes. Seis contenções já foram concluídas e outras três estão em fase final. Os serviços incluem drenagem, pavimentação, implantação de barreiras de proteção e até a construção de uma escada hidráulica de 92 metros para direcionar águas da chuva e reduzir os riscos de deslizamentos.

Recentemente, o trecho entre a BR-116 e a entrada de Paracambi recebeu obras de recuperação de pavimento e sinalização, com investimento de R$ 10 milhões. Somando as demais intervenções, os recursos já ultrapassam R$ 54 milhões.

Foto: Divulgação/DER-RJ