Foragido por estupro de vulnerável é preso em Barra do Piraí

Um homem de 49 anos, foragido da Justiça pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso na tarde desta terça-feira (dia 20) no bairro da Química, em Barra do Piraí. A prisão ocorreu por meio de uma ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar.

O suspeito foi encontrado em sua residência, na Rua José Teodoro Couto, por volta das 12h30. Segundo informações da polícia, ele era procurado por conta de um mandado de prisão relacionado ao artigo 217-A do Código Penal, que trata de crimes sexuais contra menores de idade.

Após a abordagem, o acusado recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 88ª DP (Barra do Piraí), onde permanece preso à disposição da Justiça.