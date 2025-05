AAPVR celebra 52 anos com homenagens, coral e fanfarra da ETPC

Com a presença do prefeito Antônio Francisco Neto, do delegado Antônio Furtado e de diversas outras autoridades, a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda realizou um evento, em sua sede, na Rua 35, Vila Santa Cecília, para celebrar os seus 52 anos de fundação, ocorridos hoje. Em discurso, Neto afirmou que a entidade é um orgulho para a cidade, lembrou o grande crescimento que ela obteve com o ex-presidente Ubirajara Vaz e disse ter certeza de que o sucesso continuará com o seu sucessor, Geraldo Vida.

O hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado do Rio, de Volta Redonda e da própria AAPVR iniciou as comemorações de aniversário, às 9 horas, seguido pela apresentação do seu premiado Coral Alvorada e da Fanfarra de ex-alunos da Escola Técnica Pandiá Calógeras. Logo após, no salão social, houve a solenidade de entrega de Certificados de Reconhecimento e Aplausos e Diplomas de Honra ao Mérito a personalidades que, de alguma forma, contribuem para a prestação de serviços da associação ou de Volta Redonda.

Ao abrir a solenidade, o presidente do Grupo AAPVR, Geraldo Vida, também lembrou o seu antecessor, Ubirajara Vaz, afirmando que “sua presença continua viva em nossa memória, em nossa trajetória e em cada decisão que tomarmos daqui para a frente”. Vida disse, ainda que o objetivo de sua diretoria é oferecer novos serviços aos associados.

“Estamos avaliando demandas emergentes, como atendimentos na saúde, orientação jurídica e previdenciária, além de apoio psicossocial, cursos de capacitação e de inclusão digital, que possibilitem soluções práticas, acessíveis e que ampliem o bem-estar e a autonomia de todos”, afirmou o presidente da AAPVR.

Receberam Certificado de Reconhecimento e Aplausos do Grupo AAPVR a Câmara Municipal de Volta Redonda, a Fundação Oswaldo Aranha (FOA), a Dra. Márcia Fernandes Groke e a Dra. Lísia Graciela Dângelo Rocha. Foram agraciados com Diploma de Honra ao Mérito a senhora Irene Ribeiro Vaz (viúva do ex-presidente Ubirajara Vaz), Márcia Figueiredo de Castro Silva (Coordenadora do Grupo de Ação Voluntária – GAV), Maria Imaculada Teodoro (1º Tabelionato de VR), Regina Célia Gomes de Mello (professora, voluntária do GAV há seis anos), Thiago Martins (assessor especial do prefeito Neto), Eduardo Guimarães Prado (presidente da FOA), Coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa (Secretário Municipal de Ordem Pública), Jacir Cândido da Silva e Francisco Edvaldo Paulo Nazareth.

Foto: Divulgação