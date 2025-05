Governo do Estado entrega 480 câmeras para monitoramento de fauna silvestre no RJ

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, entregou, na segunda-feira (dia 19), 480 câmeras que servirão para monitorar a fauna fluminense em unidades de conservação estaduais e municipais. Além dos registros visuais que otimizam as políticas de conservação, o material contribuirá para a atualização da Lista da Fauna Ameaçada no Estado do Rio de Janeiro, que resultará na publicação de um livro inédito.

“A última lista de fauna ameaçada foi publicada no ano de 1998 pela secretaria. O novo levantamento é considerado essencial para orientar ações de preservação ambiental e acabarmos com os 27 anos de defasagem nos estudos”, destaca o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.

As entregas acontecem no âmbito do projeto Fauna Ameaçada, capitaneado pela Subsecretaria de Mudanças do Clima e Conservação da Biodiversidade. O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) ficará a cargo da distribuição dos novos equipamentos que serão instalados em pontos estratégicos de mata. Em conjunto com as armadilhas fotográficas, a Secretaria também entregou equipamentos de manejo de fauna como caixas de transporte, puçás e pinções, que serão utilizados pelos guarda-parques estaduais.

Todos os municípios fluminenses receberão câmeras para o monitoramento, além de unidades de conservação estaduais como os Parques Estaduais Cunhambebe (Costa Verde) e dos Três Picos (Região Serrana) e o Refúgio da Vida Silvestre do Médio Paraíba.

O levantamento e monitoramento da fauna silvestre no estado é parte integrante da Estratégia e Plano de Ação Estadual para a Biodiversidade Rio de Janeiro, em construção com a coordenação da secretaria, visando ações para a conservação da biodiversidade do estado no horizonte de 2025 a 2030.

A previsão é que o Livro da Fauna Ameaçada no RJ fique pronto em até dois anos. Uma empresa especializada será contratada, via edital público, para auxiliar na análise e organização desses dados.

Mais de 1.300 espécies de animais vertebrados já foram identificadas na Mata Atlântica, que também é considerado um dos ecossistemas mais ameaçados no planeta. Dessas, aproximadamente 620 são espécies de aves, 200 de répteis, 280 de anfíbios e 260 de mamíferos, como a onça parda e o mico-leão-dourado, atualmente ameaçados de extinção.

Sobre as unidades de conservação estaduais

O Inea tem a competência de empreender ações para a conservação da biodiversidade fluminense, administrar as unidades de conservação (UCs) estaduais e promover e fomentar a restauração da Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro.

Ao todo, as 40 unidades de conservação sob administração do Inea vêm recebendo máxima atenção na sua implantação e gestão, para que cumpram da melhor maneira possível as finalidades de sua criação. São cerca de 494.017 hectares de área protegida pelo estado.