Parque Nacional do Itatiaia registra a menor temperatura do ano: -6,3°C na Parte Alta

Na madrugada desta terça-feira (dia 20), o Parque Nacional do Itatiaia (PNI) registrou a menor temperatura do ano até o momento: impressionantes -6,3°C, por volta das 6h11, na região do Planalto do Itatiaia, também conhecida como Parte Alta. A queda acentuada nos termômetros reforça o potencial da região para registrar temperaturas extremas nesta época do ano.

A sequência de dias frios teve início na quinta-feira (dia 2), quando foi registrada a primeira temperatura negativa de 2025, com -1,5°C. No dia seguinte, sexta-feira (dia 3), os termômetros marcaram -4,8°C, confirmando o avanço de uma massa de ar polar sobre a Serra da Mantiqueira.

Apesar do frio intenso deste ano, os registros ainda estão distantes do recorde de 2024, quando o PNI anotou -11,8°C, em 19 de junho, às 2h44 — uma das menores temperaturas já observadas no local.

Criado em junho de 1937, o Parque Nacional do Itatiaia é o primeiro parque nacional do Brasil. Localizado na Serra da Mantiqueira, abrange áreas nos municípios de Itatiaia e Resende, no estado do Rio de Janeiro, e Bocaina de Minas e Itamonte, em Minas Gerais. Aproximadamente 60% de sua área está em território mineiro.

Com altitudes que variam de 600 a 2.791 metros — no ponto culminante do Pico das Agulhas Negras —, o PNI apresenta grande diversidade de paisagens e climas. A Parte Alta do parque, onde o frio é mais intenso, abriga campos de altitude, vales suspensos e nascentes de 12 importantes bacias hidrográficas regionais. Já a Parte Baixa é marcada por sua vegetação exuberante e rios com áreas propícias ao banho, além de concentrar a maior estrutura de visitação.

Próximo à Rodovia Presidente Dutra e entre os eixos Rio de Janeiro–São Paulo, o Parque Nacional do Itatiaia atrai visitantes de todo o país, especialmente durante o inverno, quando o frio transforma a paisagem e atrai turistas em busca de contato com a natureza e, eventualmente, com a geada e até mesmo o gelo nas trilhas e rochas.