Jovem inabilitado é flagrado conduzindo moto ‘barulhenta’ em alta velocidade no bairro Conforto em Volta Redonda

Guardas municipais apreenderam na tarde dessa segunda-feira (dia 19), na Avenida Nossa Senhora da Conceição, no bairro Conforto, uma motocicleta “barulhenta” após o condutor ser flagrado “cortando giro” – ação quando o motociclista acelera a moto com a embreagem engatada, fazendo com que os giros do motor travem e causem um alto barulho. Além do “cortar giro”, que é uma infração gravíssima, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o jovem de 24 anos, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), dirigia em alta velocidade.

A abordagem ocorreu após os agentes em patrulhamento avistarem o motociclista em alta velocidade. Além do abuso, os guardas flagraram outras irregularidades, como a ausência de retrovisores e o uso de chinelos. O calçado é considerado inadequado para guiar uma moto, conforme o CTB. Com o jovem os agentes encontraram também objetos para uso de entorpecente.

O veículo foi removido ao depósito da Guarda Municipal de Volta Redonda e o homem autuado por dirigir sem CNH e outras irregularidades.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância da ação da Guarda Municipal na preservação de um trânsito mais seguro.

“Muitas pessoas que estão no trânsito não são habilitadas e não sabem o que é um triângulo invertido, por exemplo, que é o sinal de ‘dê a preferência’. Desconhecendo essa sinalização o condutor se coloca em um grande risco, e também outras pessoas, podendo morrer ou causar a morte de terceiros. Os nossos guardas municipais estão de parabéns, porque o nosso objetivo é salvar vidas e colaborar para um trânsito mais seguro”, disse Coronel Henrique.

