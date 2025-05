Barra do Piraí: Prefeita Katia Miki entrega obras de revitalização dos quiosques do Largo da Feira

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, vai inaugurar nesta sexta-feira (dia 23) a área de lazer do Largo da Feira, que homenageia o Arquiteto Fernando Sérgio Martins Marcondes, às 18 horas.

A obra, que estava paralisada desde o ano passado por falta de pagamento, só foi finalizada após a atual gestão cumprir com o pagamento da empresa, cobrindo a conta da operação de crédito com recurso próprio.

O Secretário de Planejamento Econômico, Contabilidade e Coordenação, Coronel Marcelo Pessoa, falou que “apesar da gestão passada ter pegado empréstimo de R$ 30 milhões para a execução dessa e de outras obras, o recurso não cobriu todas as despesas. O uso do dinheiro está sob avaliação dos órgãos de controle, mas a prefeitura decidiu usar recursos próprios para concluir a obra”, destacou.

Ele disse ainda que “ao assumirmos a gestão, em janeiro de 2025, a prefeita determinou que a empresa fosse paga para que pudéssemos realizar a entrega da obra. No total, foram investidos R$ 215.378,72 de recurso próprio”.

Katia planeja retomada de todas as obras que foram paralisadas

Caminhando para o seu 6º mês de mandato, a prefeita já determinou a retomada de todas as obras que foram paralisadas e o início de novas obras, incluindo os 5 novos postos de saúde que serão construídos.

“Nós estamos aqui para fazer uma gestão responsável e que respeita o dinheiro público e a população barrense. Seremos o desenvolvimento dessa cidade. Temos deputados parceiros que já estão investindo na nossa terra e o apoio irrestrito do governador Cláudio Castro. Barra do Piraí vai retomar os trilhos do progresso e do desenvolvimento”.

Katia finalizou convidando toda a população para participar desta que será uma grande festa.

“Eu quero ver toda a população participando com a gente da inauguração dos quiosques do Largo da Feira. Teremos grandes shows com artistas da nossa cidade. O início da festa está marcado para as 18h. Vamos celebrar essa obra que é de todos nós, que foi paga com os nossos impostos”, concluiu a chefe do Executivo.