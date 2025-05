Homem é preso em flagrante por posse ilegal de arma em Volta Redonda

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (dia 22), em Volta Redonda, por posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A ação foi realizada por policiais civis da 93ª DP, sob coordenação dos delegados Vinicius Coutinho e José Neto.

Os agentes cumpriam mandado de busca e apreensão relacionado a uma investigação de homicídio, em um endereço localizado no bairro Minerlândia. Durante as buscas na residência, foram encontrados três cartuchos calibre .28 escondidos sobre o forro da casa.

Diante do material apreendido, o suspeito foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante com base no artigo 12 da Lei 10.826/03, que trata da posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Após os procedimentos legais, ele será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com a segurança da população e lembra que denúncias podem ser feitas pelo telefone (24) 3339-2462. O sigilo é garantido.