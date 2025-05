Barra Mansa abre processo seletivo para contratações ao Cemitério Municipal

O Cemitério Municipal de Barra Mansa, localizado na Avenida Domingos Mariano, no Centro, está com 24 vagas abertas para contratações imediatas. Os cargos são os seguintes: coveiro, motorista, ajudante geral, roçador e servente. O processo seletivo é feito pela prefeitura, através da Secretaria de Ordem Pública. As inscrições vão de segunda à quarta-feira, dias 26 a 28, e podem ser realizadas na sede Pasta, situada no Parque da Cidade – Avenida Prefeito João Chiesse Filho, n° 312. O edital já está disponível no site da prefeitura: barramansa.rj.gov.br

O secretário de Ordem Pública, Daniel Abreu, ressaltou a importância da seleção que oportuniza a reinserção e entrada no mercado de trabalho. “Este processo visa agregar novos profissionais ao cemitério que, através de sua mão de obra, podem colaborar muito com nossa cidade. Agradecemos ao prefeito Furlani por acreditar no trabalho dos servidores da Ordem Pública”, frisou.

As vagas estão divididas da seguinte forma: 04 coveiros, 08 roçadores, 04 motoristas, 04 ajudantes gerais funerários e 04 serventes.

Fotos: Chico de Assis