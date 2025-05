Homem com registro de desaparecimento em Volta Redonda é encontrado após identificação pelo Sistema de câmeras

Câmeras de reconhecimento facial, instaladas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), auxiliaram policiais da Operação Segurança Presente a localizar nessa quinta-feira (22) um homem que constava como desaparecido em Volta Redonda. O caso foi registrado pela esposa na delegacia após um desentendimento entre o casal, momento em que o marido ficou ausente por três dias.

O homem foi encontrado na Rodoviária Prefeito Francisco Torres, no bairro Laranjal, após o sistema de reconhecimento facial emitir um alerta e avisar os agentes em campo. Ao ser abordado, ele estava acompanhado da esposa e contou que, após o desentendimento, ela havia oficializado seu desaparecimento, mas que ele retornou para casa três dias depois. No entanto, a mulher não compareceu à delegacia para atualizar a situação do registro.

Diante dos fatos, o casal foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos e atualizar o registro de desaparecimento.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância do uso da tecnologia de reconhecimento facial também no âmbito social.

“Esse é mais um caso que demonstra que a ferramenta não apenas combate o crime, mas também atua no aspecto social, auxiliando na localização de pessoas desaparecidas. Já tivemos outros casos semelhantes, o que comprova a eficácia do sistema. Ficamos satisfeitos em saber que o homem já havia retornado ao lar, acompanhado de familiares. Lembramos ainda a importância de, após o registro, as pessoas comparecerem à delegacia para atualizar a situação”, pontuou o Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop