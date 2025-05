Fotógrafo Sebastião Salgado morre aos 81 anos

Morreu em Paris, na França, o fotógrafo Sebastião Salgado aos 81 anos. A informação foi confirmada pelo Instituto Terra, organização não governamental fundada pelo fotógrafo. Considerado um dos maiores nomes do fotojornalismo mundial, Sebastião Salgado é reconhecido pelo trabalho em preto e branco. Ele retratou com sensibilidade temas como a condição humana, a natureza e comunidades isoladas. Sua obra marcou a história da fotografia com projetos emblemáticos como Êxodos, Trabalhadores e Gênesis.

“Sebastião foi muito mais do que um dos maiores fotógrafos de nosso tempo. Ao lado de sua companheira de vida, Lélia Deluiz Wanick Salgado, semeou esperança onde havia devastação e fez florescer a ideia de que a restauração ambiental é também um gesto profundo de amor pela humanidade. Sua lente revelou o mundo e suas contradições; sua vida, o poder da ação transformadora”, diz o texto divulgado pelo Instituto Terra.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lamentou a notícia por meio de nota oficial. “Me sinto profundamente triste com o falecimento de Sebastião Salgado (…) Seu inconformismo com o fato de o mundo ser tão desigual e seu talento obstinado em retratar a realidade dos oprimidos serviu, sempre, como um alerta para a consciência de toda a humanidade. Salgado não usava apenas seus olhos e sua máquina para retratar as pessoas: usava também a plenitude de sua alma e de seu coração. Por isso mesmo, sua obra continuará sendo um clamor pela solidariedade. E o lembrete de que somos todos iguais em nossa diversidade. Aos seus amigos e familiares, deixo meu forte abraço”.

O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ressaltou a importância de Sebastião Salgado para a história. “O mundo perdeu hoje um mestre das lentes, um profissional que captou a essência da condição humana e a beleza do nosso planeta. A obra do fotógrafo Sebastião Salgado retrata questões sociais, econômicas e ambientais, deixando um legado que nos lembra sobre a importância do olhar atento a histórias cotidianas que impactam. Salgado, com sensibilidade e dedicação, conseguiu transformar momentos de sofrimento e esperança em testemunhos eternos. Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores deste artista que tanto contribuiu com a cultura brasileira”.

Sebastião Salgado deixa a esposa Lélia Salgado, os filhos Juliano e Rodrigo, além dos netos Flávio e Nara.

Foto: Reprodução/Instagram