Estupro de vulnerável: Suspeito de abusar da própria filha durante o banho é preso em Angra dos Reis

A Polícia Civil prendeu na quinta-feira (dia 22), em Angra dos Reis, um homem suspeito de estuprar a própria filha, uma criança de apenas seis anos. A denúncia foi feita pela mãe da menina e o indivíduo foi localizado pelos agentes no bairro Balneário.

Segundo as investigações, o homem teria se aproveitado do momento em que visitava a filha para tocar em suas partes intimas no banho, alegando ser apenas “uma brincadeira”.

A criança foi ouvida em depoimento especial, conforme prevê o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, que assegura proteção às vítimas ou testemunhas de violência. Um mandado de prisão preventiva foi expedido e o suspeito irá responder por estupro de vulnerável.

Após ser levado para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Angra dos Reis, o homem será transferido para a Cadeia Pública de Volta Redonda.