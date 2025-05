Tande Vieira comemora conquista do Selo Caixa Gestão Sustentável – Nível Cristal

O município de Resende recebeu oficialmente o Selo Caixa Gestão Sustentável – nível Cristal, concedido pela Caixa Econômica Federal. A certificação reconhece cidades que se destacam na aplicação de boas práticas em governança, responsabilidade social e ambiental (ESG), e posiciona Resende como referência em gestão pública responsável e comprometida com o desenvolvimento sustentável.

Com essa conquista, Resende torna-se o segundo município do Sul Fluminense a alcançar essa importante certificação, o que reforça o compromisso da administração municipal com a eficiência, a transparência e a sustentabilidade na condução das políticas públicas.

O prefeito Tande Vieira celebrou a conquista e destacou a importância do trabalho para o avanço da cidade:

“Esse selo é fruto de muito trabalho, seriedade e compromisso com a população. Parabenizo o Diogo, que deixou nossa cidade muito bem encaminhada, e agradeço a todos os servidores da Prefeitura de Resende por esse avanço. Seguimos firmes em nosso propósito de construir uma gestão cada vez mais eficiente, transparente e focada na melhoria da qualidade de vida das pessoas.”

O Selo Caixa Gestão Sustentável é uma iniciativa que avalia critérios técnicos e estratégicos de gestão, sendo uma importante ferramenta para impulsionar a captação de recursos, fortalecer a credibilidade institucional e orientar os municípios na adoção de práticas mais sustentáveis.