Polícia apreende armas, drogas e munições durante ação conjunta no bairro Boa Sorte, em BM

Uma operação integrada entre policiais militares do 28º BPM e agentes da 90ª Delegacia de Polícia resultou, nesta sexta-feira (dia 23), na apreensão de armas, drogas e outros materiais utilizados no tráfico, no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa. A ação teve como ponto de partida o cumprimento de um mandado de prisão por homicídio.

De acordo com as informações preliminares, as equipes do GAT II e da Polícia Civil se dirigiram até uma residência localizada na Rua Leonísio Sócrates Batista para localizar um suspeito foragido da Justiça. No local, além da captura do homem procurado, outros dois indivíduos também foram detidos em flagrante.

Com o trio, os policiais encontraram uma carabina calibre .380 sem numeração, dois carregadores alongados, 16 munições de diferentes calibres, uma faca, um coldre de pistola, além de uma bandoleira e um porta-carregador. Também foram apreendidos 100 pedras de crack, um cigarro de maconha, dois aparelhos celulares, R$ 126 em dinheiro, e 50 sacolés vazios, geralmente usados para embalar entorpecentes.

Todo o material e os detidos foram encaminhados para a 90ª DP, onde o caso segue em andamento. A atuação dos suspeitos, segundo a polícia, está ligada a uma facção criminosa que atua na região.