Resende enfrenta o America pelo Cariocão A2 no Trabalhador

Neste sábado (dia 24), o Gigante do Vale entra em campo para enfrentar o America, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca A2, às 15h, no Estádio do Trabalhador.

EM BUSCA DE MAIS TRÊS PONTOS

O Resende vem de um bom momento e busca somar mais três pontos na competição. Após iniciar o campeonato com derrota para o Audax Rio, a equipe se recuperou no meio da semana, vencendo o Duque de Caxias por 1 a 0 no Estádio do Trabalhador, com gol marcado pelo atacante Matheus Goiano.

FOCO NA REGULARIDADE

Agora, o time comandado pelo espanhol Jordi Blanco espera manter a regularidade e seguir embalando uma sequência positiva na competição. A expectativa é de um jogo equilibrado contra o tradicional America, e o apoio da torcida será fundamental para empurrar o Gigante do Vale rumo a mais uma vitória.

Foto: Divulgação