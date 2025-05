Ordem Pública de Barra do Piraí promove blitz educativa referente a poluição sonora de motocicletas

A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Ordem Pública, promoveu na quinta-feira (dia 22), nas proximidades da Praça Heitor Vale, no Centro, uma blitz educativa referente aos danos causados pelo barulho de motos com escapamento adulterado às pessoas com hipersensibilidade sensorial e aos animais.

A ideia partiu do vereador Luiz Felipe Ludi, autor da Lei Municipal Nº 3964, de 10 de abril de 2025, que proíbe a venda e comercialização de escapamentos adulterados para motocicletas e demais veículos automotores no território de Barra do Piraí.

“A poluição sonora causada pelo escapamento adulterado de motocicletas é uma reclamação de grande parte da população de Barra do Piraí. Como representante do povo, não poderia deixar de lutar pelo seu bem-estar”, disse o vereador.

A prática é uma infração de trânsito grave e pode configurar contravenção penal ou crime ambiental, dependendo das circunstâncias e dos danos causados. Pessoas hipersensoriais como idosos, bebês, portadores do Transtorno do Espectro Autista e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, além dos animais, são fortemente impactados por essa poluição sonora, que por sua vez pode desencadear crises sensoriais e de ansiedade, estresse acentuado, confusão mental, desorientação e outras consequências.

Com o apoio da Guarda Municipal e do Programa Segurança Presente, a secretaria organizou a ação da seguinte forma: os motoqueiros que passavam pela blitz, utilizando escapamento modificado ou não, eram abordados pela equipe.

Na abordagem, as motocicletas passaram por uma rápida vistoria para verificar se o escapamento havia sido adulterado. Após isso, os condutores foram instruídos pelos profissionais sobre os danos que essa poluição sonora poderia causar, e em seguida foram direcionados a uma experiência: foi proposto que eles colocassem um fone de ouvido no qual consigam escutar o som ampliado que a moto com o escapamento nessas condições causa em pessoas com hipersensibilidade sensorial e animais.

O secretário de Cidadania e Ordem Pública, Rômulo Massacesi, destacou que a população e os motociclistas abraçaram essa ideia.

“Essa é uma ação de conscientização muitíssimo importante e que teve um excelente retorno dos habitantes e dos próprios motociclistas. Ao proporcionarmos uma experiência educativa, buscamos instruir os condutores sobre essa situação que tanto incomoda nossa população”, declarou o secretário.

A ideia da secretaria e das forças de segurança responsáveis é, após esse primeiro momento, no qual estão sendo promovidas apenas atividades educativas, iniciar a fiscalização de maneira mais ostensiva, coibindo as infrações de trânsito com suas devidas penalidades.