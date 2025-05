Após denúncia em grupo de WhatsApp, irmãos são detidos suspeitos de furtar celular em Volta Redonda

Uma denúncia enviada em um grupo de WhatsApp criado e gerido pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda terminou com dois suspeitos de furto de um celular detidos na noite da quinta-feira (dia 22). Eles são irmãos, de 19 e 16 anos, que foram encaminhados à delegacia por policiais do Sistema Integrado de Segurança Pública – serviço da Semop.

Os agentes da Semop foram avisados de que a dupla estava pelo bairro Aterrado, colocando à venda e oferecendo a populares um celular, supostamente furtado. Com base nas caraterísticas deles, os policiais os encontraram em um bar, na saída do Viaduto Nossa Senhora das Graças.

Questionados sobre a denúncia, a dupla negou que tivesse furtado um celular, e nada de ilícito foi encontrado com eles. No entanto, em busca nas proximidades, os agentes encontraram, dentro de uma canaleta, um celular da marca Samsung. Confrontados sobre o aparelho, o menor de idade confessou tê-lo furtado junto com o irmão, em um bar no bairro Retiro.

Em seguida, os agentes foram até o bar citado e descobriram que o celular era do proprietário do estabelecimento comercial. Os irmãos teriam se aproveitado que ele deixou o aparelho carregando para praticar o furto e, em seguida, deixaram o local.

Todos foram encaminhados à delegacia (93ª DP), onde o caso foi registrado e o maior de idade ficou preso em flagrante por furto e corrupção de menor. Já o adolescente responderá por fato análogo a furto.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância da denúncia através dos grupos de WhatsApp da Semop.

“Por meio desses canais de comunicação conseguimos dar rápidas respostas à sociedade. Por isso, afirmo: ‘não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade’. Obrigado a todos pela participação, que permitiu que solucionássemos um crime e os autores devidamente responsabilizados”, disse Coronel Henrique.

