Defesa Civil de Angra dos Reis emite alerta para chuvas intensas na região

A Defesa Civil de Angra dos Reis registrou na sexta-feira (dia 23) altos índices pluviométricos em diversas áreas do município, com maior concentração entre os bairros de Jacuecanga e a divisa com Mangaratiba. A situação motivou o envio de um aviso à população por meio do sistema Defesa Civil Alerta.

Até o momento, não há recomendação para evacuação de residências. No entanto, o órgão orienta que os moradores fiquem atentos, uma vez que as chuvas podem se estender ao longo da noite e da madrugada, aumentando o risco de ocorrências relacionadas a deslizamentos e alagamentos.

A orientação é para que a população evite trafegar pelas rodovias BR-101 e RJ-155, áreas com histórico de instabilidade em períodos de chuva intensa.

Em caso de emergência, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil pelos telefones 199 ou (24) 3365-4588, ou ainda acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas e reforça a importância de que todos acompanhem os comunicados oficiais e sigam as recomendações de segurança.

