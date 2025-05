Atleta de BM embarca para os EUA para disputar Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu

A jovem Maria Eduarda Ruback, de apenas 15 anos, moradora do bairro Ano Bom, em Barra Mansa, embarcou na última terça-feira (20) rumo aos Estados Unidos para disputar o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, considerado o torneio mais importante da modalidade. A competição, organizada pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro (IBJJF), acontece entre os dias 29 de maio e 1º de junho, na Walter Pyramid, em Long Beach, Califórnia.

Aluna da 1ª série do Ensino Médio do Colégio Verbo Divino, Duda, como é conhecida, começou a praticar Jiu-Jitsu aos 9 anos, incentivada pelos pais, Eduardo Ruback e Pâmella Mendes, pelo padrasto Ricardo Araujo, pelo irmão Luis Felipe Rocha e pelo ambiente familiar que sempre valorizou o esporte. Desde então, sua paixão só cresceu – assim como os títulos. Um dos maiores orgulhos da atleta é a conquista do Campeonato Brasileiro da modalidade.

“Eu comecei quando tinha entre 9 e 10 anos, e desde então minha paixão só aumentou. Meus pais, meu padrasto, meu irmão, todo mundo sempre me apoiou muito. Hoje, estou completamente envolvida com o Jiu-Jitsu e até ajudo nas aulas da Escolinha Esportiva do Verbo Divino com as crianças menores”, contou Duda, que concilia treinos intensos com os estudos.

A rotina da jovem é puxada. Entre treinos físicos, técnicos, além da preparação emocional e nutricional, ela mantém o foco nos estudos e sonha alto. Para ajudar a custear os gastos da viagem, Duda lançou uma vaquinha virtual, cujo link está disponível em sua rede social @dudarubackbjj. “Toda ajuda é muito bem-vinda. Ainda dá tempo de colaborar”, disse.

Antes de seguir para a Califórnia, a atleta fará uma parada em Nova York, onde participará de treinos em sua academia parceira. A expectativa para o Mundial é alta: “Estou muito ansiosa. A preparação está intensa e eu estou com o coração cheio de esperança. Tenho certeza de que vai dar tudo certo”, declarou a jovem atleta.

Em apoio à estudante, o Colégio Verbo Divino publicou uma mensagem em sua página oficial nas redes sociais: “Nós estamos na torcida por você, Duda! Você já é nossa campeã!”.