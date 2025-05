Voltaço empata com o Remo fora de casa e sai temporariamente da zona de rebaixamento

Em um confronto equilibrado e movimentado no Estádio Mangueirão, em Belém, o Volta Redonda conseguiu um importante empate em 1 a 1 com o Remo, na noite deste sábado (dia 24), pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Voltaço, que vinha de uma sequência de resultados buscando a reabilitação na competição, mostrou resiliência e garra para arrancar um ponto valioso fora de seus domínios.

A equipe carioca adotou uma postura ousada desde o início da partida e foi recompensada aos 31 minutos do primeiro tempo, quando Sanchez abriu o placar com um belo gol. O Volta Redonda demonstrou bom posicionamento defensivo e tentava explorar os contra-ataques, surpreendendo o Leão Azul em sua própria casa. No entanto, o Remo conseguiu o empate ainda na primeira etapa, com Pedro Rocha, artilheiro da Série B.

No segundo tempo, o jogo se manteve disputado, com chances para ambos os lados, mas as defesas prevaleceram. O Volta Redonda, apesar de pressionado em alguns momentos pelo forte apoio da torcida remista, conseguiu segurar o resultado, mostrando organização tática e determinação para evitar a derrota. O empate é um fôlego para o Voltaço na luta contra as últimas posições da tabela.

Com o resultado, o Esquadrão de Aço subiu para a 15ª colocação, com sete pontos, e deixou momentaneamente a zona de rebaixamento. Agora, a equipe se prepara para um novo desafio em casa: enfrenta o América-MG no próximo domingo (dia 1º), às 20h30, no Estádio Raulino de Oliveira.

Foto: Fernando Torres/ Agif/Gazeta Press