Barra do Piraí: prefeitura inaugura reforma da área de lazer do Largo da Feira

A Prefeitura de Barra do Piraí inaugurou na noite desta sexta-feira (dia 23), a reforma de um dos maiores cartões-postais do município, a Área de Lazer do Largo da Feira, que recebeu o nome de “Arquiteto Fernando Sérgio Martins Marcondes”.

A cerimônia de entrega contou com a presença de secretários, vereadores, permissionários dos quiosques, da prefeita Katia Miki e do filho do homenageado Philipe Marcondes.

“Muito mais do que um simples espaço para passar o tempo, essa tão esperada área de lazer vai promover uma série de benefícios econômicos, sociais e ambientais para Barra do Piraí”, disse a prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki.

A obra, que estava paralisada desde o ano passado por falta de pagamento, só foi finalizada após a atual gestão cumprir com o pagamento da empresa, cobrindo a conta da operação de crédito com recurso próprio.

“Uma obra que nosso governo honrou. Pagamos a primeira parcela e iremos pagar todas as outras. Uma obra do povo de Barra do Piraí”, disse a prefeita.

O Governo Municipal entregou a área de lazer conforme o projeto original: respeitando o meio ambiente com o plantio de oitis, reorganizando os quiosques e redobrando o cuidado com os banheiros, com a segurança e com as pessoas.

Celebrando a inauguração, a prefeitura organizou dois shows musicais de grupos barrenses. Às 20h o “Bora Envolver” subiu ao palco, e às 21h, o famoso grupo de pagode “OF Samba” se apresentou para fechar a noite com chave e ouro.

“Essa obra é para os barrenses. Nossa gestão está aqui para cumprir os compromissos que firmamos. Dia e noite trabalhamos pela nossa população, e tenho certeza que essa dedicação impactará positivamente a vida dos habitantes. Essa é a vez de Barra do Piraí”, exclamou Katia Miki.

Representando a Casa Legislativa, participaram do evento o presidente da Câmara Municipal de Barra do Piraí, Rafael Couto, e os vereadores: Luiz Felipe Ludi, Lu Maciel, Pedrinho ADL, Jeordane Perino, José Mauro Nascimento e Elves Costa, o vice-prefeito Cristiano Almeida e os secretários da Administração Municipal.