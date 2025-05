Carro roubado em fevereiro no Rio é recuperado pela PRF na Dutra, em Resende

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na tarde da sexta-feira (dia 23), um veículo roubado e clonado durante patrulhamento na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Engenheiro Passos, distrito de Resende.

A abordagem foi feita por volta das 16h50, quando uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da 7ª Delegacia da PRF desconfiou de um Honda City Touring com placas de Ribeirão Preto (SP). Durante a fiscalização, o condutor, de 33 anos, apresentou versões contraditórias sobre a origem do carro.

Inicialmente, afirmou que o veículo pertencia à sogra, residente em Ribeirão Preto. Em seguida, mudou a versão e disse que o carro era de um amigo que mora em Volta Redonda e teria emprestado o automóvel.

Ao realizar uma inspeção minuciosa, os agentes constataram que diversos elementos de identificação do veículo estavam adulterados. Tratava-se, na verdade, de um clone. O carro original (abordado pela PRF), com placas do Rio de Janeiro, havia sido roubado no dia 11 de fevereiro deste ano, na capital fluminense.

Diante das evidências, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 89ª DP (Resende), onde o caso foi registrado. O veículo recuperado está avaliado em R$ 133.623,00, segundo a tabela Fipe.

Foto: Divulgação/PRF