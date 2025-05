Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 7,5 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.867 da Mega-Sena sorteadas na noite deste sábado (dia 24) em São Paulo. Com isso, o prêmio do sorteio, que era de R$ 3,4 milhões, acumulou e passa a valer R$ 7,5 milhões para a próxima etapa.

Os números sorteados foram: 05 – 09 -15 – 24 – 25 – 60

Segundo a Caixa, 82 apostas fizeram cinco acertos e ganharam R$ 22.898,73 cada. Outras 5.050 apostas acertaram quatro dezenas e vão receber R$ 531,17 cada.

O próximo sorteio da Mega será na terça-feira (dia 27) e as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.