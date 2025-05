Homem é encontrado amarrado e ferido em área de mata em Itatiaia; caso é investigado como tentativa de homicídio

Um homem de 31 anos foi resgatado pela Polícia Militar na tarde deste sábado (dia 24), após ser encontrado amarrado e com ferimentos em uma área de mata no bairro Marechal Jardim, em Itatiaia. O caso está sendo investigado como tentativa de homicídio pela Polícia Civil.

A ação teve início após uma denúncia anônima informar que a vítima estava sendo espancada nas proximidades do túnel que liga o bairro Marechal Jardim à região de mata do Jardim Martinelli. Agentes da PM foram até o local e, após buscas, localizaram o homem, que estava amarrado e com ferimentos visíveis, porém consciente.

De acordo com os policiais, três suspeitos estavam próximos da vítima no momento da chegada da viatura. Um deles, inclusive, portava uma arma de fogo. Ao perceberem a aproximação dos agentes, os criminosos fugiram e ainda não foram localizados.

A vítima foi levada ao Hospital Municipal de Itatiaia, onde permanece internada. O estado de saúde, no entanto, não foi divulgado.

O caso foi registrado na 99ª DP (Itatiaia).