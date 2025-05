Morre em Volta Redonda o jornalista Luciano Carisio

Morreu nesse sábado (dia 24), em Volta Redonda, o jornalista, radialista, escritor e poeta Luciano Carisio Pereira, aos 63 anos. Figura conhecida e respeitada no meio cultural e da comunicação na região, Luciano vinha enfrentando problemas de saúde e estava em tratamento. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos.

O velório de Luciano teve início às 8h deste domingo (dia 25), no Cemitério Portal da Saudade, onde o corpo será sepultado.

Com uma trajetória marcada pelo compromisso com a informação, a arte e a literatura, Luciano deixou sua marca em jornais, emissoras de rádio e também na poesia, onde expressava com sensibilidade sua visão do mundo e da vida.

Amigos, familiares e admiradores se despedem neste domingo de um profissional que contribuiu significativamente para o cenário cultural e jornalístico do Sul Fluminense.

Foto: Instagram