Motorista embriagado causa engavetamento e acaba preso na Dutra, em Barra Mansa

Um homem de 32 anos foi preso na noite da quinta-feira (dia 23) após causar um acidente envolvendo três veículos na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O caso aconteceu por volta das 18h, no km 279 da via, sobre o viaduto da Cotiara.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor de um Citroën C3 colidiu na traseira de um Honda City, que, com o impacto, foi arremessado contra um terceiro veículo, que deixou o local antes da chegada das autoridades.

O motorista do Citroën, que não utilizava cinto de segurança, bateu com a cabeça no para-brisa e precisou ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Ele foi levado à Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, onde, após receber atendimento médico, foi submetido ao teste do bafômetro. O resultado foi de 0,99 mg/L, quase três vezes o limite que configura crime de trânsito.

Após receber alta, o homem foi preso por embriaguez ao volante e conduzido à 90ª DP (Barra Mansa) para os procedimentos legais.

A condutora do Honda City não sofreu ferimentos. A colisão causou interdição parcial da pista e gerou um congestionamento de aproximadamente dois quilômetros.

Foto: Divulgação/PRF