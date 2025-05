Mulher é detida por dano ao patrimônio público, desacato e resistência à prisão em Barra Mansa

Uma mulher de 20 anos foi presa em flagrante por dano ao patrimônio público, desacato e resistência à prisão, na madrugada deste domingo (dia 25), no bairro Boa Vista II, em Barra Mansa.

De acordo com a Guarda Municipal, agentes realizavam uma operação de trânsito na Rua João Xavier Itaboraí, quando localizaram uma motocicleta, Honda Titan, sem os retrovisores, com o último licenciamento feito em 2016 e estacionada sobre a calçada. Ao colocarem o veículo sobre o reboque oficial para remoção, a proprietária passou a incitar os populares contra a ação legal da corporação, incentivando-os a impedir a remoção da motocicleta.

A autora, juntamente com outras pessoas, virou o reboque diversas vezes, causando desestabilização e danos ao engate do equipamento público e à moto apreendida. Os guardas municipais solicitaram a interrupção do ato por parte da jovem e dos populares, o que não foi acatado. A mulher resistiu ativamente à ordem legal, dificultando a continuidade da ação administrativa de remoção do veículo.

A incitação promovida pela autora culminou em um ataque por parte de populares contra as guarnições presentes, sendo arremessadas garrafas em direção aos agentes de segurança. Durante o tumulto, foi danificada a viatura da Guarda Municipal, caracterizando também dano ao patrimônio público.

Os agentes solicitaram apoio à Polícia Militar, que contribuiu para conter os ânimos e deu voz de prisão à autora. Ela foi conduzida à 90ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

A motocicleta apreendida foi levada para o pátio da Secretaria de Ordem Pública, no Parque da Cidade.

Foto: Divulgação