Ipiabas Blues Jazz Festival promete movimentar distrito turístico de Barra do Piraí

O Ipiabas Blues Jazz Festival 2025 está prestes a agitar o distrito turístico de Barra do Piraí. Promovido pelo Serviço Social do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Sesc-RJ), com apoio da Prefeitura de Barra do Piraí, do Sicomércio e da Fecomércio-RJ, o evento será realizado nos dias 30 e 31 de maio e 1º de junho, na Estação Cultural de Ipiabas.

No dia 30 de maio, os shows começam às 20h, com apresentações de Sementes D’África, Rosa Marya Colin in Blues e Banda Black Rio. No sábado (31), também a partir das 20h, sobem ao palco Camacho, Laretha Weathersby & Bruno Marques Band (EUA) e Blues Beatles. Encerrando a programação, no dia 1º de junho, os shows têm início às 18h, com Nós na Música e Dudu Lima & Victor Biglione.

Com entrada gratuita, o festival tem como objetivo estimular o turismo cultural, valorizar a música brasileira e internacional nos gêneros blues e jazz e movimentar a economia local por meio da atração de visitantes. “Tenho certeza de que o festival será um verdadeiro sucesso! A proposta está incrível. Estamos trabalhando para receber muitos turistas e a população da nossa cidade. Eu estarei presente”, declarou a prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki (SD).

Além do festival musical, o distrito também sediará, nos mesmos dias, o Encontro Regional de Land Rover. Com apoio da Prefeitura, do Sicomércio de Barra do Piraí e da Secretaria de Estado de Turismo, o evento promete atrair adeptos do turismo de aventura, contribuindo ainda mais para a visibilidade de Ipiabas como destino turístico nacional.

A prefeita também destacou a importância das parcerias para o fortalecimento do distrito. “Nossas parcerias estão nos auxiliando a tornar Ipiabas um polo turístico realmente eficiente e coeso com o que ele tem a oferecer. E isso, notavelmente, só tem engrandecido nossa visibilidade, e quem ganha é a nossa população”, acrescentou Katia.

O secretário municipal de Turismo e interino de Desenvolvimento Econômico, Tadeu Oliveira, reforçou o impacto positivo dos eventos para o setor. “Barra do Piraí, e especialmente Ipiabas, tem registrado excelentes índices de hospedagem em hotéis, pousadas e hotéis-fazenda, especialmente em datas próximas a grandes eventos. Neste fim de semana do Blues e Jazz Festival e do Encontro Regional de Land Rover, esperamos turistas de todas as partes do Brasil, o que deve elevar nossa taxa de ocupação hoteleira e fortalecer o turismo e a economia local”, afirmou o secretário.