H.FOA recebe aula inaugural de especialização em Odontologia com foco em pacientes oncológicos

O Hospital da Fundação Oswaldo Aranha (H.FOA) realizou uma aula inaugural do curso de pós-graduação do curso de Odontologia, Periodontia e a futura Odontologia Hospitalar, coordenadas pelo professor Sérgio Lobo, com pacientes oncológicos atendidos pela unidade.

Segundo a coordenação do curso, a escolha do local para o início da pós-graduação foi estratégica. “Realizar aulas no H.FOA é simplesmente o que há de mais completo para o aluno: viver o ambiente hospitalar com conhecimento e amor pelo paciente oncológico”, destacou Sérgio Lobo, que também coordena a especialização em Periodontia há mais de 30 anos.

Durante o encontro, profissionais e estudantes refletiram sobre o papel do cirurgião-dentista no acompanhamento de pacientes com câncer. Entre as principais complicações bucais decorrentes dos tratamentos oncológicos estão a mucosite, xerostomia e infecções. “O papel do dentista é oferecer o maior conforto possível ao paciente em todas as fases do tratamento, intervindo nos efeitos colaterais que geralmente se manifestam na cavidade bucal. Atuamos no pré, durante e após o tratamento oncológico”, explicou o professor.

Além da prevenção e do controle dessas complicações, o cuidado odontológico contínuo pode evitar a interrupção de tratamentos como a quimioterapia e a radioterapia, aliviar dores, melhorar a alimentação do paciente e favorecer o sucesso da terapia como um todo. “O dentista pode atuar nas duas frentes — tanto no consultório quanto no hospital —, dependendo da fase e da gravidade do caso”, acrescentou Sérgio.

A vivência no ambiente hospitalar foi recebida com entusiasmo pelos alunos da nova turma. Para o estudante Thales Vilela, a aproximação com o cenário real de atuação representa um diferencial importante na formação. “É superimportante essa iniciativa de nos trazer para o hospital, para que possamos nos familiarizar com a rotina da oncologia, uma área que exige atualização constante. É completamente diferente da sala de aula. Aqui, temos a chance de andar pelos corredores, entender os fluxos e desenvolver esse olhar mais humano e técnico ao mesmo tempo”, afirmou.